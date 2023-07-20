Один из тех, чья покерная мечта сбылась этим летом – это Руслан Придрик. Для него турнир Main Event WSOP навсегда останется самой яркой страницей в покерной биографии. Уроженец Луганска стал третьим украинцем, сыгравшим за финальным столом Главного события Мировой серии покера.

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Именно Руслану посчастливилось выиграть самую крупную сумму призовых среди всех украинских игроков. В турнире Main Event WSOP он занял 5 место и получил 2 400 000 долларов.

Руслан Придрик / Фото PokerNews

Единственный браслет для Украины в этом году выиграл Вадим Шлёз. Турнир №7 $1,500 Limit Hold'em тоже стал историческим для Украины, поскольку судьбу трофея решали двое соотечественников. В хедз-апе Вадим Шлёз обыграл Руслана Сабищенко. Первый получил вместе с браслетом 146 835 долларов, второй – звание раннер-апа и 90 753 доллара.

Вадим Шлёз / Фото PokerNews

Хорошие шансы завоевать ещё один браслет для Украины имел Станислав Галатенко. Киевлянин уверенно лидировал за финальным столом события №50 $10K PLO Championship, когда в игре оставалось 5 человек. К сожалению, решающая стадия браслетного инвента не сложилась. Украинец занял 3 место, заработав рекордные в своей карьере 570 300 долларов.

Впервые за финальным столом Мировой серии покера сыграла также Ольга Ермольчева. Лучшая покеристка страны достойно противостояла таким звёздным соперникам как Юрий Дзивилевский, Адам Фридман и Фараз Джака. В итоге украинка заняла 3 место и получила 109 780 долларов.

Ольга Ермольчева / Фото PokerNews

Уверенную игру на Мировой серии показал Сергей Попович. Покерист из Закарпатья дважды играл за финальным столом браслетных ивентов. В турнире №20 $1,500 Badugi украинец завоевал "бронзу", получив рекордные в своей карьере 59 879 долларов.

В событии №47 $1,500 HORSE Сергей Попович подтвердил статус одного из сильнейших игроков мира в смешанных играх. Мастер покерного "многоборья" финишировал 8-м, добавив себе ещё 19 146 долларов призовых.

Cергей Попович / Фото PokerNews

Ещё трое украинцев сражались за финальным столом браслетных турниров WSOP. Богдан Сливинский занял 6 место в ивенте 300$ Gladiators of Poker (95 890 долларов призовых), Назар Бугаев стал 7-м в турнире $3,000 No-Limit Hold'em Freezeout (95 200 долларов призовых), а Роман Веренко – 9-м в событии $10,000 H.O.R.S.E. Championship (36 406 долларов призовых).