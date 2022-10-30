Ян Хемільтон виграв Головну подію ETP у Лондоні: що відомо про чемпіона, який ховав своє обличчя

Етап Європейського покерного туру у Лондоні офіційно завершився тріумфом Яна Хемільтона. Покерист із Бірмінгема став першим британцем, який виграв головний турнір EPT на рідній землі за останні 9 років.

Протягом фінального столу обличчя Хемільтона було ретельно приховано під темним капюшоном толстовки та сонцезахисними окулярами. Лише після перемоги 31-річний гравець щиро посміхнувся на камеру. Ця перемога стала найбільшою у скромній кар'єрі бірмінгемського покериста.

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Потрібно було 5 повних ігрових днів, щоб із 749 гравців визначити учасників фінального столу Головної події EPT у Лондоні. Бай-ін події цього турніру складав 5 300 фунтів стерлінгів. Багато гучних імен зійшли з дистанції раніше. Хороший результат показали такі відомі гравці як 9-разовий володар браслетів WSOP Ерік Сайдел (12 місце), "бронзовий призер" Main Event WSOP-2017 Бенджамін Поллак (11 місце) та володар браслета Світової серії покеру Гаррі Лодж (8 місце).

Ерік Сайдел на турнірі EPT London Main Event / Фото pokernews.com

Ян Хемільтон поступався за досвідом більшості гравцям фінальної шістки. Особливо своєму співвітчизнику та майбутньому супернику у хедз-апі Джеку Сінклеру, який вважається одним із кращих турнірних гравців Великобританії. Хемільтону щастило. Якоїсь миті він уже був готовий попрощатися з турніром, вставши з-за столу, але на рівері прийшла єдина потрібна карта і бірмінгемець залишився у грі.

Хемільтон постійно ховав своє обличчя за капюшоном толстовки та великими сонцезахисними окулярами. Саме суворість та проста стратегія гри довели, що це гравець високого рівня. Перебуваючи у топ-50 від початку другого дня турніру, він зберігав високі позиції у чип-каунті до самого фінального столу.

Ян Хемільтон грає хедз-ап із Джеком Сінклером / Фото winamax.fr

Іноді доводилося довго вичікувати та покладатися на інтуїцію. Навіть у хедз-апі з Сінклером, коли той мав величезну перевагу у фішках, Хемільтон встояв, зрівнявся за стеками та переломив гру на свою користь. Перемога принесла 31-річному бірмінгемському покеристу понад 750 000 доларів, що складає 80% його профіту за всю кар'єру.

Ян Хемільтон із Кубком EPT / Фото pokernews.com

Main Event EPT London завершився яскравим турніром та відкрив нове ім'я в європейському покері. Наступним етапом EPT стане зупинка у Празі, де змагання пройдуть з 7 по 18 грудня.