Ян Хэмильтон выиграл Главное событие ETP в Лондоне: что известно о чемпионе, который прятал лицо

Этап Европейского покерного тура в Лондоне официально завершился триумфом Яна Хэмильтона. Покерист из Бирмингема стал первым британцем, выигравшим главный турнир EPT на родной земле более чем за 9 лет.

На протяжении всего финального стола лицо Хэмильтона было тщательно скрыто под тёмным капюшоном толстовки и солнцезащитными очками. Только после победы 31-летний игрок искренне улыбнулся в камеру. Эта победа стала самой крупной в его скромной карьере.

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Потребовалось 5 полных игровых дней, чтобы из 749 игроков, определить участников финального стола Главного события EPT London. Бай-ин события составлял 5 300 фунтов стерлингов. Многие громкие имена сошли с дистанции раньше. Хороший результат показали такие известные игроки как 9-кратный обладатель браслетов WSOP Эрик Сайдел (12 место), "бронзовый призёр" Main Event WSOP-2017 Бенджамин Поллак (11 место) и обладатель браслета Мировой серии покера Гарри Лодж (8 место)).

Эрик Сайдел на турнире EPT London Main Event / Фото pokernews.com

Ян Хэмильтон уступал в опыте большинству из финальной шестёрки. Особенно своему соотечественнику и будущему противнику в хедз-апе Джеку Синклеру, который считается одним из лучших турнирных игроков Великобритании. Не обошлось без удачи. В какой-то момент Хэмильтон был готов прощаться с турниром, встав из-за стола, но на ривере ему пришла единственная нужная карта и бирмингемец остался в игре.

Хэмильтон постоянно прятал свое лицо за капюшоном толстовки и большими солнцезащитными очками. Именно строгость и простая стратегия игры показали, что это игрок хорошего уровня. Находясь в топ-50 с момента начала второго дня, он сохранял свои высокие позиции д в чип-каунте до самого финала.

Ян Хэмильтон играет хедз-ап против Джека Синклера / Фото winamax.fr

Иногда приходилось выжидать и полагаться на интуицию. Даже в хедз-апе с Синклером, когда тот имел огромное преимущество в фишках, Хэмильтон устоял, выровнял стеки и переломил игру в свою пользу. Победа принесла 31-летнему бирмингемскому покеристу более 750 000 долларов, что составляет 80% его профита за всю карьеру.

Ян Хэмильтон с Кубком EPT Main Event / Фото pokernews.com

Main Event EPT London завершился ярким турниром и открыл новое имя в европейском покере. Следующим этапом EPT станет остановка в Праге, где соревнования пройдет с 7 по 18 декабря.