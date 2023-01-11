Про що можуть мріяти покеристи? У більшості випадків кожен із них прагне виграти якнайбільше. Проте не всі новорічні обіцянки популярних гравців складаються виключно з покерних бажань.

Читайте також На PokerMatch Winter Series гравці розіграли в онлайні майже 4 000 000 євро призових

Наприклад, Даніель Негреану пообіцяв у новому році покращити свої результати в олл-інах, а також прибрати різдвяну ялинку, яка стоїть у будинку ще з листопада 2021 року. Щодо покеру, то минулий рік виявився вдалим для канадця. У жовтні він виграв турнір Super High Roller Bowl, отримавши приз 3 312 000 доларів.

Даніель Негреану / Фото pgt.com

Але наприкінці року "Kid Poker" зазнав ряд прикрих бед-бітів. У грудні у турнірі WPT World Championship опонент вибив Негреану, спіймавши на рівері один із двох аутів проти його фул-хаусу. Після цього канадець вирішив, що йому терміново потрібна додаткова аура в олл-інах.

Один із тих гравців, який у 2023 році хоче здобути ще більше слави, це, без сумніву, Філ Хельмут. Статус рекордсмена за кількістю виграних браслетів WSOP дозволяє йому мріяти про нові рекорди.

Ось кілька цілей, написаних на папірці у моїй ванній: проводити час із сім'єю, спілкуватися з друзями, виграти ще 3 браслети WSOP та 2 турніри WPT", – написав Хельмут у твіттері.

Благородні цілі ставить собі Кріс Манімейкер. Чемпіон світу 2003 року хоче запустити офлайнову серію покеру та під час кожного етапу влаштовувати благодійні заходи для притулку тварин. Також переможець Main Event WSOP планує відкрити ще один покерний клуб у Лексінгтоні.

Кріс Манімейкер з родиною / Фото з твіттеру CMONEYMAKER

А ось найкращий гравець Світової серії покеру 2021 року Джош Ар'є, схоже, серйозно задумався одружитися. Власник трьох браслетів WSOP повідомив, що незабаром у його житті стануться важливі події.

У мене є кілька цілей. Головна з них – набрати найкращу форму у своєму житті. Оскільки у 2024 році мені виповниться 50 років, я планую одружитися. За останні роки моє життя дійсно налагоджується", – зізнався Джош Ар'є.

Ден "Jungleman" Кейтс висловився у своєму стилі. Замість пріоритетних завдань, пов'язаних із покером ("Джанглмен" двічі поспіль виграв турнір на WSOP за 50 000 доларів), він поставив собі інші цілі.

У 2023 році Ден Кейтс спробує подавити своє надмірне сексуальне бажання, взяти четверту ноту на флейті та переконати Айзека Хекстона в існуванні божественного провидіння.

Куди простішими виглядають цілі Джонатана Ван Фліта. Відомий покерист та автор кількох книг із МТТ-гри пообіцяв робити всі справи вчасно та відвідувати спортзал мінімум тричі на тиждень. Якщо він порушить це правило, то щотижня відправлятиме на благодійність 200 доларів.