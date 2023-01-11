О чем могут мечтать покеристы? В большинстве случаев каждый из них стремится выиграть как можно больше. Однако не все новогодние обещания популярных игроков состоят исключительно из покерных желаний.

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Например, Даниэль Негреану пообещал в новом году улучшить свои результаты в олл-инах, а также убрать рождественскую ёлку, которая стоит в доме ещё с ноября 2021 года. Что касается покера, то прошлый год сложился удачно для канадца. В октябре он выиграл турнир Super High Roller Bowl, получив приз 3 312 000 долларов.

Даниэль Негреану / Фото pgt.com

Но в конце года "Kid Poker" потерпел ряд болезненных поражений. В декабре в турнире WPT World Championship оппонент выбил Негреану, поймав на ривере один из двух аутов против его фулл-хауса. После этого канадец решил, что ему срочно нужна дополнительная аура в олл-инах.

Один из тех игроков, который в 2023 году собирается получить ещё больше славы, это, без сомнения, Фил Хельмут. Статус рекордсмена по числу выигранных браслетов WSOP позволяет ему мечтать о новых рекордах.

Вот несколько целей, написанных на бумажке в моей ванной: проводить время с семьей, общаться с друзьями, выиграть ещё 3 браслета WSOP и 2 турнира WPT", – написал Хельмут в твиттере.

Благородные цели ставит перед собой Крис Манимейкер. Чемпион мира 2003 года хочет запустить офлайновую покерную серию и во время каждого этапа проводить благотворительные мероприятия для приютов животных. Также победитель Main Event WSOP планирует открыть ещё один покерный клуб в Лексингтоне.

Крис Манимейкер с семьей / Фото из твиттера CMONEYMAKER

А вот лучший игрок Мировой серии покера в 2021 году Джош Арье, похоже, всерьёз задумался о женитьбе. Обладатель трёх браслетов WSOP написал о том, что в ближайшем будущем его ждут два важных события.

У меня есть несколько целей. Главная из них – набрать лучшую форму в своей жизни, поскольку в 2024 году мне исполнится 50 лет, также я планирую жениться. В последние годы моя жизнь действительно налаживается", – заявил Джош Арье.

Дэн "Jungleman" Кейтс высказался в своём стиле. Вместо приоритетных целей, связанных с покером ("Джанглмен" дважды подряд выиграл турнир на WSOP за 50 000 долларов), он поставил себе другие задачи.

В 2023 году Дэн Кейтс попытается подавить в себе чрезмерное сексуальное желание, взять четвёртую ноту на флейте и убедить Айзека Хекстона в существовании божественного провидения.

Попроще выглядят цели Джонатана Ван Флита. Известный покерист и автор нескольких книг по МТТ-игре пообещал делать все дела вовремя и посещать спортзал минимум 3 раза в неделю. Если он нарушит это правило, то за каждую неделю будет отправлять на благотворительность 200 долларов.