Як заробляти в покері на помилках любителів: поради від професіонала

Покерний регуляр і тренер Алекс Вьюлім’єр поділився секретами експлойтної гри проти недосвідчених гравців. Ці поради допоможуть отримати максимальне велю у грі на слабкому полі.

Часто в МТТ-турнірах досвідченим гріндерам доводиться протистояти любителям, які не надто раціонально використовують свій стек, карту, позицію. Відомий гравець і тренер Алекс Вьюлім’єр ділиться порадами щодо найбільш оптимальної гри проти менш досвідчених покеристів.

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Запускайте суперника на флоп

Зазвичай любителі помиляються на постфлопі, тому намагайтеся частіше опинятися з ними на флопі. Ізолюйте їх, коли рейзить регуляр. Рекомендується оверлімпити з широким діапазоном проти таких опонентів навіть із немастьовими конекторами.

Вирішує правильний розмір ставки

Любителі зазвичай мають велику віру у карту, яка їм візуально подобається, незалежного від того, чи раціонально підтримувати ставку в тій чи іншій ситуації. Для вас це вигідно, оскільки, що більший банк, то дорожчі його помилки. Тому доречною буде вагома ставка, скажімо, 3х замість стандартних 2х.

Ставка на постфлопі

Недосвідчені гравці припускаються тих самих помилок, що і на префлопі із оцінкою сили руки. Тому, замість 75% від поту, ставте 100% чи навіть 150%. Чек-рейз із великим сайзингом також вітається.

Любителі рідко блефують

Якщо новачок рейзить великою ставкою – це зазвичай натс. Подвійний чек-рейз, овербет, будь-яка нестандартно-агресивна дія від нього, це означає, що у нього сильна рука. Ваше рішення в таких ситуаціях більш ніж очевидне – легкий пас.