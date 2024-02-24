Как зарабатывать в покере на ошибках любителей: советы от профессионала

Покерный регуляр и тренер Алекс Вьюлимьер поделился секретами эксплойтной игры против неопытных игроков. Эти советы помогут получить максимальное преимущество в игре на слабом поле.

Часто в МТТ-турнирах опытным гриндерам приходится противостоять любителям, которые не слишком рационально используют свой стек, карту, позицию. Известный игрок и тренер Алекс Вьюлимьер делится советами по наиболее оптимальной игре против менее опытных покеристов.

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Запускайте соперника на флоп

Обычно любители ошибаются на постфлопе, поэтому старайтесь чаще оказываться с ними на флопе. Изолируйте их, когда рейзит регуляр. Рекомендуется оверлимпить с широким диапазоном против таких оппонентов даже с немастевыми коннекторами.

Решает правильный размер ставки

Любители обычно имеют большую веру в карту, которая им визуально нравится, независимо от того, рационально ли поддерживать ставку в той или иной ситуации. Для вас это выгодно, поскольку, чем больше банк, тем дороже его ошибки. Поэтому уместной будет весомая ставка, скажем, 3х вместо стандартных 2х.

Ставка на постфлопе

Неопытные игроки допускают те же ошибки, что и на префлопе с оценкой силы руки. Поэтому, вместо 75% от пота, ставьте 100% или даже 150%. Чек-рейз с большим сайзингом также приветствуется.

Любители редко блефуют

Если новичок рейзит большой ставкой – это обычно натс. Двойной чек-рейз, овербет, любое нестандартно-агрессивное действие от него, это означает, что у него сильная рука. Ваше решение в таких ситуациях более чем очевидное – легкий пас.