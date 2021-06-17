Найбільший шмат цього пирога дістався американцю Шину Вінтеру. Він далеко не новачок за покерним столом. За кар’єру лише в живих турнірах Шин виграв понад 17 млн доларів. Тож цього разу він лише підтвердив свій високий рівень, хоча й було не просто.

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З-поміж інших за фіналкою Вінтер власноруч вибив одразу двох покеристів, які входять до десятки найуспішніших гравців у історії: Джейсона Куна (31 млн кар’єрних виграшів) і Стівена Чідвіка (35 млн). Саме британець був суперником Шина у хедз-апі і хоча перемогти не зміг, навряд чи аж надто засмутився. Адже за друге місце Чідвік отримав аж пів мільйона доларів. Шину Вінтеру ж разом із титулом чемпіона дісталися 756 тисяч "зелених".

Не вдалося пробитися за фіналку Девіду Пітерсу, утім саме він став переможцем загального заліку US Poker Open. Впродовж серії Девід виграв три турніри, заробивши загалом понад 800 тисяч доларів.