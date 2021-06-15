Зробив це Пітерс завдяки тріумфу в турнірі за 25 тисяч доларів. 69 учасників гарантували чималенький призовий фонд — 1,7 мільйона баксів.

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Найбільший та найсмачніший шматок цього пирога "відкусив" саме американець. Він на правах чемпіона забрав 465 тисяч доларів. Цікаво, що у фінальному хедз-апі Девід зміг перемогти відомого онлайн-гравця Івана Зуфіча. Хорват до вирішального етапу підходив у ролі лідера, але розтринькав перевагу і задовільнився статусом ранер-апа, заробивши 345 тисяч "зелених".

Відзначимо, що п’яте місце посіла відома канадська покеристка Ванесса Кейд — 138 тисяч доларів призових.

Цей тріумф дозволив Пітерсові захопити лідерство в загальному рейтингу серії. Девід потіснив з вершини боснійця Алі Імсіровіча. Чемпіон серії отримає "Золотого орла" і 50 тисяч доларів.