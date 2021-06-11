Впродовж однієї доби Пітерс вийшов за фіналки одразу двох турнірів серії, що дозволило йому захопити лідерство у загальному заліку US Poker Open. Власне, один з цих турнірів Девід узагалі виграв.

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Змагання із бай-іном 10 тисяч доларів з Безлімітного Холдему зібрали 99 учасників – поки найбільше поле серії. Зупинити Пітерса утім не зумів ніхто. У хедз-апі він переграв свого співвітчизника Джареда Джеффі, здобувши чемпіонський трофей та понад 200 тисяч доларів призових.

Практично без відпочинку Пітерс взявся до гри ще й у турнір з Пот-Ліміт Омахи. Тут перемогти не вдалося, та все ж він фінішував восьмим і заробив ще 25 тисяч баксів. Тож Девіду залишилося завоювати ще всього кілька тисяч, щоб довести свої кар’єрні виграші до вражаючої позначки у 34 млн доларів. Зараз він займає 7-ме місце за цим показником у історії гри.