Відомий покерист та письменник Джонатан Літл, спираючись на власний досвід, ділиться гайдами, які допоможуть зробити крок від гравця-аматора до професіонала. Найбільш популярний автор покерної літератури зробив вибірку стандартних помилок, які гальмують розвиток успішної кар’єри.

Покер приносить успіх на дистанції

Більшість гравців вважають, що вони значно краще розуміють покер, аніж це є насправді. Це трапляється після першого відчутного успіху – виграшу турніру, чи швидкого побиття ліміту у кеш-грі. Натомість, ті, кому за стартові два десятка сесій не вдається досягти значного результату, закидають покер.

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Інтелектуальна гра, утім, як добре відомо професіоналам, приносить результат на дистанції. Інколи мова йде про дуже тривалий відрізок часу. Відтак, миттєвий успіх, найімовірніше, вводитиме в оману початківця і гальмуватиме його розвиток. Водночас, нетерплячий гравець намарно витратить час, не розкривши свого ймовірного покерного потенціалу.

Тож, на старті покерного шляху вкрай важливо озброїтись терпінням, дисципліною і жагою до постійного вдосконалення. Останній аспект стосується не лише досвіду, який можна здобути безпосередньо за столом. Мова про спеціалізовану літературу і постійне ознайомлення із новими покерними тенденціями і трендами.

Покер – гнучка і нестандартна гра

Ще одна велика помилка, якої припускаються початківці – прямолінійний підхід до гри. Аби знівелювати різницю у класі в протистоянні із більш досвідченими опонентами, аматор грає надто тайтово із вузьким діапазоном рук. Його стратегія спрямована на очікування натсу, тому до шоудауну такий гравець доходить вкрай нечасто.

Така стратегія може дозволити зекономити кошти, але аж ніяк не сприятиме розвитку початківця. Більше того, чекати постійного профіту від такої гри марно. Покер вимагає постійного варіювання стратегіями і нестандартних рішень.



Джонатан Літл. Фото: Poker Central

Встановивши для себе чіткі норми гри, ви обмежите себе у маневрах і будете доволі передбачуваним, а відтак і вразливим. Скажімо, за будь-якого розкладу ви відкриваєте суперника, упіймавши дві пари. Або ж, до останньої вулиці зрівнюєте ставку опонента із флеш-дро, чи вважаєте, що агресивний гравець переважно блефує.

Насправді ж, це так не працює. Колоти із двома парами варто лише за сприятливої для цього дошки, спираючись на динаміку роздачі. Очікування флеша є вигідним з огляду на шанси банку і є виправданим лише після математичних підрахунків. А суперник, який грає агресивно і лузово, у будь-який момент може змінити вектор своєї стратегії і упіймати вас у пастку.

У покері потрібно завжди рахувати гроші

Одна із найбільш поширених помилок, яка не дає можливості прогресувати у покері, – гра не по банкролу. Капітал, який можна собі дозволити інвестувати у гру, повинен складати не менше 80-100 бай-інів. Іншими словами, якщо ви переважно граєте турніри за 5 доларів, мінімальне значення вашого банкролу повинне коливатись в межах 400-500 доларів.



Покер для початківців. Фото: pokernews

Гра на останні гроші буде великим психологічним тягарем, який не дозволить приймати адекватні і плюсові рішення. Звичайно, часом такий ризик може бути виправданим, але у підсумку ірраціональний банкрол-менеджмент нічим хорошим для гравця не закінчиться.

У покері немає місця для емоцій

Обравши покер своєю професією, потрібно сприймати процес гри відповідно. Не варто сідати за стіл на фоні негативу, який диктують сімейні проблеми, фінансові негаразди, чи втома. Зайві емоції не дозволять вам максимально сконцентруватись на грі і неодмінно дадуть фору вашим опонентам.



Покер для початківців. Фото: enhanceyouredge.com

Ще один неприпустимий момент – гра на підпитку – чим інколи зловживають навіть професіонали. Будь-який додатковий подразник, найімовірніше, коштуватиме вам втрати фінансів і нервів. А це, своєю чергою, часто заганяє гравця у стан тільту. Ще одне важливе правило – не варто недооцінювати будь-якого суперника, ба більше, слід поважати опонентів, керуючись, насамперед, спортивними принципами.

Поради від Джонатана Літла не гарантують вам успішного покерного майбутнього і стабільного доходу від гри. Утім, точно не будуть зайвими для гравців-початківців. Американець, як-не-як, не лише теоретик. Джонатан Літл за 15 років покерної кар’єри лише у живих турнірах виграв більше 7 мільйонів доларів призових.