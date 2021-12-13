Як шахрай став найуспішнішим турнірним гравцем в історії покеру

На початку грудня Джастін Бономо повернув собі першу сходинку у списку All Time Money List, здолавши позначку у 57 мільйонів доларів призових за кар’єру. Утім, на початку професійного становлення покериста таких результатів міг очікувати лише божевільний оптиміст.

Джастін Бономо прийшов у живу гру, як це зазвичай трапляється, із онлайн-покеру, де створив собі репутацію, м’яко кажучи, не надто чесного гравця.

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В 2006 році американця заблокували на кількох топових онлайн-платформах через використання мульти-акаунтів. Шахрай, утім, не опустив рук і завдяки численним вибаченням, в тому числі і публічним, повернув до себе довіру. Після цього Джастін почав активно освоювати офлайн-гру, де в той час був ще непочатий край роботи.



Джастін Бономо / фото Poker Central

В грудні 2006-го Бономо оформив свої перші 6-значні призові (152 230 доларів), в квітні 2012 перейшов уже на 7-значні виграші (2 165 217 доларів). В 2014-му американець виграв свій перший із трьох браслетів WSOP, а в 2018-му просто розірвав тусовку покерних хайролерів.

За один сезон Джастін потрапив в призи 24 івентів, 10 з яких виграв, і поклав до кишені фантастичні 25 мільйонів доларів. Завдяки цьому, хлопець очолив, хоча й ненаднового, рейтинг All Time Money List, який звітує про загальні призові покеристів. Сьогодні Джастін Бономо знову на вершині, а колеги по цеху справедливо вважають американця одним із найкращих гравців-хайролерів у світі.



Джастін Бономо / фото PokerNews

На відміну від серйозних і стриманих суперників, Джастін любить епатувати. Бономо частенько приїздить на топові серії із яскравою зачіскою кислотного кольору. А ще покерист не приховує своєї життєвої позиції, вважає себе затятим поліамором, лібералом і феміністом. Зрештою, і благодійна справа американцю не байдужа. Бономо активно співпрацює із фондом REG, який заснували його друзі-покеристи.