Джастін Бономо свою мету реалізував на турнірі хайролерів WPT, який зібрав товстосумів в казино Bellagio в Лас-Вегасі.

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Покеристи із глибоким банкролом скинулись по 100 тисяч доларів, загалом назбиралось 23 входи. Окрім Бономо, до коштовної гри долучився і чинний лідер All Time Money List Брін Кенні. Утім, цьому американцю у призи потрапити не вдалось. А от Джастін Бономо пройшов усю дистанцію і поклав до кишені 928 тисяч доларів.

Цей приз дозволив американцю обійти свого співвітчизника у фінансовому рейтингу на якихось 140 тисяч доларів. У нового лідера 57 047 264 призових, здобутих за кар’єру. Але залишається лише здогадуватись, скільки при цьому Бономо витратив на бай-іни за 16 років професійного заняття покером.