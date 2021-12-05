Джастин Бономо реализовал свою цель на турнире хайроллеров WPT, который собрал толстосумов в казино Bellagio в Лас-Вегасе.

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Покеристы с глубоким банкроллом скинулись по 100 тысяч долларов, в общем собралось 23 входа. Кроме Бономо, к дорогостоящей игре присоединился и действующий лидер All Time Money List Брин Кенни. Впрочем, этому американцу в призы попасть не удалось. А вот Джастин Бономо прошел всю дистанцию и положил в карман 928 тысяч долларов.

Этот приз позволил американцу обойти своего соотечественника в финансовом рейтинге на каких-то 140 тысяч долларов. У нового лидера 57 047 264 призовых, добытых за карьеру. Однако остается только догадываться, сколько при этом Бономо потратил на бай-ины за 16 лет профессионального занятия покером.