Как мошенник стал самым успешным турнирным игроком в истории покера

В начале декабря Джастин Бономо вернул себе первую строчку в списке All Time Money List, преодолев отметку в 57 миллионов долларов призовых за карьеру. Впрочем, в начале профессионального становления покериста таких результатов мог ожидать только безумный оптимист.

Джастин Бономо пришел в живую игру, как это обычно случается, из онлайн-покера, где создал себе репутацию, мягко говоря, не слишком честного игрока.

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В 2006 году американца заблокировали на нескольких топовых онлайн-платформах за использование мультиаккаунтов. Мошенник, впрочем, не опустил рук и благодаря многочисленным извинениям, в том числе и публичным, вернул к себе доверие. После этого Джастин начал активно осваивать офлайн-игру, где в то время был еще непочатый край работы.



Джастин Бономо / фото Poker Central

В декабре 2006-го Бономо оформил свои первые 6-значные призовые (152 230 долларов), в апреле 2012 года перешел уже на 7-значные выигрыши (2 165 217 долларов). В 2014 году американец выиграл свой первый из трех браслетов WSOP, а в 2018 году просто разорвал тусовку покерных хайроллеров.

За один сезон Джастин попал в призы 24 ивентов, 10 из которых выиграл, и положил в карман фантастические 25 миллионов долларов. Благодаря этому, парень возглавил, хотя и не надолго, рейтинг All Time Money List, отчитывающийся об общих призовых покеристов. Сегодня Джастин Бономо снова на вершине, а коллеги по цеху по праву считают американца одним из лучших игроков-хайроллеров в мире.



Джастин Бономо / фото PokerNews

В отличие от серьезных и сдержанных соперников, Джастин любит эпатировать. Бономо частенько приезжает на топовые серии с яркой прической кислотного цвета. А еще покерист не скрывает своей жизненной позиции, считает себя ярым полиамором, либералом и феминистом. В конце концов, и благотворительное дело американцу не безразлично. Бономо активно сотрудничает с фондом REG, основанным его друзьями-покеристами.