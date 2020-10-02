Чарівна канадка Кара Скот – одна із найвпізнаваніших фігур сучасного покеру.

На її руці поки що немає браслетів чемпіонки WSOP, а на рахунку – багатомільйонних виграшів на престижних турнірах, утім кожен, хто бодай трохи цікавиться покером, одразу впізнає її яскраву посмішку. Усе тому, що Кара – чи не головне обличчя телевізійних покерних трансляцій.

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Кара Скот народилася у Канаді в 1977 році і, буквально, з дитинства познайомилася із покером, який був популярною розвагою в її родині. Тривалий час цю інтелектуальну гру гру Кара сприймала саме як розвагу, на першому місці тоді був тайський бокс в якому Скот вдалося досягти помітних успіхів на юніорському рівні. Коли ж сім’я переїхала до Британії, Кара вирішила спробувати себе на телебаченні. Спочатку вона вела програми про єдиноборства у яких дійсно добре розбиралися, а згодом їй запропонували спробувати себе й у інших проектах. Так Кара Скот стала ведучою проекту "Poker Night Live", де аналізувала роздачі із відомими професіоналами. Саме тоді вона зрозуміла, що покер може стати головною справою її життя.

Близьке знайомство з багатьма професійними покеристами, постійний аналіз важливих роздач, дозволили Карі самій стати хорошим гравцем. У 2009 році канадка добилася першого дійсно помітного успіху за столом. Вона фінішувала другою у Main Event Irish Poker Open, що принесло їй понад 400 тисяч доларів призових. Скот досі періодично виступає на різних турнірах і її кар’єрні призові уже перешмигнули за 600 тисяч доларів.

Водночас, задля покеру Карі Скот не довелося покидати кар’єру на телебаченні. Без її участі не минає практично жодне помітне телевізійне шоу про покер у Британії, та й інших країнах. Кара Скот змогла поєднати дві свої улюблені справи у житті, що, за власними словами, зробило її дійсно щасливою.