Сьогодні виповнюється 35 років одному з найкращих покеристів усіх часів — американцеві Джастіну Бономо.

Зараз Бономо — справжня супер-зірка гри. Він посідає другу сходинку в списку найуспішніших покеристів у історії. За свою блискучу кар’єру Джастін виграв у живих турнірах уже майже 50 мільйонів доларів! Більше лише у Бріна Кенні (56,5 мільйонів доларів).

Звісно, такі успіхи не залишилися поза увагою вболівальників. Бономо — один з найпопулярніших покеристів. Захоплення картами у Джастіна почалося ще в дитинстві. Він добре грав у Magic: The Gathering. В 12 років він уже брав участь в турнірах, призові яких сягали 250 тисяч доларів.

Заради покеру американець покинув навчання в коледжі. І доволі швидко стало зрозуміло, що хлопець прийняв правильне рішення. З 16 до 21 року Бономо встиг виграти сотні тисяч доларів. У 2005 році він став наймолодшим в історії учасником телевізійного фінального столу EPT. Вже за два роки Джастін зміг дебютувати на WSOP і одразу зайняв 4-те місце в одному із турнірів, за що заробив понад 150 тисяч доларів.



Джастін Бономо. Фото: somuchpoker

Нині ж у Бономо вже 3 чемпіонські браслети WSOP. Один з них заслуговує на особливу увагу. У 2018 році він виграв The Big One for One Drop з бай-іном 1 000 000 доларів. Перемога принесла американцю 10 мільйонів доларів і дозволила вийти на перше місце в історії за розміром призових у живих турнірах. Лише влітку 2019 року, його посунув Брін Кенні.

Карантин змусив покеристів більше уваги приділити онлайн-покеру. Але для Джастіна це не проблема, американець продовжує наповнювати власний гаманець.