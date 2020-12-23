Святковий період набирає обертів і, хоча Миколай уже роздав подарунки, приводів потішити близьких людей ще залишається чимало. Пропонуємо вам кілька ідей для подарунків, які точно сподобаються тим, кому не байдужий покер.

Щасливий брелок

Брелок для ключів згодиться будь-кому, тож нехай він нагадує про улюблену справу та, заодно, приносить удачу! Аксесуар із промовистим написом "I Make My Own Luck", тобто "Я сам творець своєї вдачі" стане ще й класним мотиватором. Обійдеться такий подарунок у приблизно 12 доларів.

Відкривачка "Піковий туз"

Недорогий сувенір із тієї ж категорії, що й брелок. Не так, щоб надто оригінально, але шанувальнику покеру і пива – точно буде приємно.

Парні футболки

Таким подарунком можна привітати одразу цілу сім’ю чи, бодай, пару яка цікавиться покером. Він – король, вона – королева, навіть нічого додати. Хіба що, ціну – по 18 доларів за штуку.

Шкарпетки

Традиційний подарунок на усі свята, особливо чоловікам. Тож можна, принаймні, спробувати зробити його оригінальнішим. Покерний принт – те, що треба. Ціна питання – 11 доларів.

Кепка

Ще одна річ, яка не буде зайвою практично в жодному гардеробі. Тим більше, якщо це оригінальний продукт Світової серії покеру. З’їздити самому на WSOP ще не відомо коли вдасться, а похизуватися перед суперниками в домашній грі можна хоч зараз і всього за 16,5 долара.

3D лампа

Обов’язковий атрибут на полиці кожного шанувальника покеру. Led лампа з м’яким приємним світлом прикрасить будь-яку кімнату. Ще й кольори можна обирати, їх аж 7. Усе це за 23 долари.

Скатертина і фартух

От ми й дісталися до відверто оригінальних подарунків. Таке точно не в кожному будинку навіть покерних зірок зустрінеш. Скатертина із покерним принтом – дійсно неординарна річ. Викласти доведеться 31 долар. Якщо ж той, кому ви шукаєте подарунок, окрім покеру, цікавиться ще й кулінарією, то відповідний фартух – те, що треба. Обійдеться він у 25 доларів.

Сережки та намисто

Спеціальна категорія для тих, хто шукає подарунок для дівчини чи дружини, які захоплюються покером. Сережки у вигляді Туза коштуватимуть всього 10 – 11 доларів, а яскраве намисто – 25.

За матеріалами pokeroff.ru