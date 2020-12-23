Праздничный период набирает обороты и, хотя Николай уже раздал подарки, поводов порадовать близких людей еще остается немало. Предлагаем вам несколько идей для подарков, которые точно понравятся тем, кому не безразличен покер.

Счастливый брелок

Брелок для ключей пригодится любому, поэтому пусть он напоминает о любимом деле и, заодно, приносит удачу! Аксессуар с говорящей надписью "I Make My Own Luck", то есть "Я сам создаю свою удачу" станет еще и классным мотиватором. Обойдется такой подарок примерно в 12 долларов.

Открывалка "Пиковый туз"

Недорогой сувенир из той же категории, что и брелок. Не то чтобы слишком оригинально, но поклоннику покера и пива – точно будет приятно.

Парные футболки

Таким подарком можно поздравить сразу целую семью или, хотя бы, пару, которая интересуется покером. Он – король, она – королева, даже нечего добавить. Разве что цену – по 18 долларов за штуку.

Носки

Традиционный подарок на все праздники, особенно мужчинам. Поэтому можно, по крайней мере, попытаться сделать его оригинальнее. Покерный принт – то, что надо. Цена вопроса – 11 долларов.

Бейсболка

Еще одна вещь, которая не будет лишней практически ни в одном гардеробе. Тем более, если это оригинальный продукт Мировой серии покера. Съездить самому на WSOP еще не известно когда удастся, а похвастаться перед соперниками в домашней игре можно хоть сейчас и всего за 16,5 доллара.

3D лампа

Обязательный атрибут на полке каждого поклонника покера. Led лампа с мягким приятным светом украсит любую комнату. Еще и цвета можно выбирать, их аж 7. Все это за 23 доллара.

Скатерть и фартук

Вот мы и добрались до откровенно оригинальных подарков. Такое точно даже не у каждой покерной знаменитости встретишь. Скатерть с покерным принтом – действительно неординарная вещь. Выложить придется 31 доллар. Если же тот, кому вы ищете подарок, кроме покера, интересуется еще и кулинарией, то подходящий фартук – то, что надо. Обойдется он в 25 долларов.

Серьги и ожерелье

Специальная категория для тех, кто ищет подарок для девушки или жены, которые увлекаются покером. Серьги в виде Туза будут стоить всего 10 – 11 долларов, а яркое ожерелье – 25.

По материалам pokeroff.ru