Як перетворити 530 доларів на мільйон: неймовірна історія переможця Головної події EPT

Румунський покерист Разван Белія відібрався у Головну подію паризького етапу EPT через сателіт за 530 доларів. За тиждень цей гравець став мільйонером, обігравши понад 1 500 учасників Main Event.

У Парижі завершився етап Європейського покерного туру, де найбільша увага була прикута до фінального дня Головної події. Мейн Івент із бай-іном 5 300 євро зібрав 1 606 входів, а призовий фонд турніру склав 7 808 800 євро.

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Румунський професійний гравець і тренер Разван Белія вперше у своїй кар'єрі виграв титул EPT. Він був чиплідером завершального Day4 і вже не розлучався з цим статусом до фінальної роздачі. Перемога принесла 34-річному покеристу 1 170 000 євро.

Я мріяв про цей момент з того часу, коли почав грати у покер. Я дивився трансляції EPT і вірив, що також можу перемогти. І в мене вийшло! Я просто йшов до своєї мрії та багато вчився. Це найкращий день у моєму житті, напевно, після весілля, – сказав після перемоги Разван Белія.

Однією з перших привітала щасливого чоловіка саме дружина. Трофей EPT став першим не тільки для Развана, а й Румунії. До цього жодному румунському гравцю не вдавалося виграти титул Європейського покерного туру.

Разван Белія з дружиною / Фото PokerNews

Зазначимо, що найкращий результат серед українських гравців на EPT Main Event показав Ростислав Сабіщенко, а єдиний трофей для України на паризькому етапі здобув Ілля Коробкін.