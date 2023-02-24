Головна подія паризького фестивалю EPT зібрала 1 606 входів, що дозволило сформувати призовий фонд 7 708 000 євро. У четвертий день турніру пройшли 47 гравців. На чемпіона чекають неймовірні 1 170 000 євро призових.

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Чиплідер Day2 Ростислав Сабіщенко, на якого покладалися найбільші сподівання, завершив турнір на 92 місці. Українець отримав 16 200 євро. Раніше покинули турнір ще двоє наших гравців: Станіслав Петрів посів 112 місце (14 100 євро призових), Руслан Волков вилетів 159-м (10 650 євро).

Ростислав Сабіщенко / Фото PokerNews

Українці вкотре демонструють свій професіоналізм на престижних серіях EPT. Покерний фестиваль у Парижі триватиме до 26 лютого і наші спортсмени продовжують боротьбу в інших турнірах.