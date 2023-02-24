Главное событие парижского фестиваля EPT собрало 1 606 входов, что позволило сформировать призовой фонд в размере 7 708 000 евро. В четвёртом дне продолжат сражение 47 игроков. Чемпиона ждёт невероятная сумма – 1 170 000 евро.

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Чиплидер Day2 Ростислав Сабищенко, на которого возлагались большие надежды, завершил турнир на 92 месте. Украинец заработал 16 200 евро. Ранее вылетели ещё двое наших игроков: Станислав Петрив занял 112 место (14 100 евро призовых), Руслан Волков стал 159-м (10 650 евро).

Ростислав Сабищенко / Фото PokerNews

Украинцы в очередной раз демонстрируют свой профессионализм на престижных сериях EPT. Покерный фестиваль в Париже продлится до 26 февраля, и наши спортсмены продолжают борьбу в других турнирах.