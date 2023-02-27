Ілля "ALOHADANCE" Коробкін відомий своїми успіхами у кіберспорті. З 2014 року він почав грати під маловідомими кіберспортивними тегами, а згодом приєднався до більших організацій, пройшовши цікавий шлях від учасника чемпіонату світу до гравця, який відкрито заявляв, що "розлюбив" доту.

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Через прикрі невдачі українець завершив професійну кар'єру кіберспортсмена у 2017 році, хоча періодично продовжував виступав у різних командах. Впізнаваність дозволила Іллі Коробкіну зібрати чималу армію прихильників. Зараз на твіч-каналі ALOHADANCETV у нього понад 790 000 фоловерів.

Ілля "ALOHADANCE" Коробкін / Фото gameinside.ua

Уже кілька років як харків'янин стримить на своєму каналі покер, де також показує відмінні результати в онлайні. Але цього разу Ілля Коробкін відзначився на "живій" серії EPT у Парижі, де виграв трофей, а також зіграв за фінальним столом.

Трофейну піку "ALOHADANCE" отримав за перемогу у турнірі Hyper Turbo Freezeout з бай-іном 1 050 євро. Ця подія зібрала 104 входи, а український чемпіон завоював 25 990 євро. Ще 29 820 євро харків'янин отримав у турнірі Mystery Bounty, де фінішував на 4 місці.