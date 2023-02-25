Фільми, де покеристи грають на великі гроші або розповідають свою історію успіху – це завжди цікаве видовище. Пропонуємо добірку серіалів про покер, що отримали схвальні відгуки глядачів.

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"Tilt" (2005)

Серіал "Тильт" був показаний в етері телеканалу ESPN. Сценаристи Браян Коппельман та Девід Левієн відомі своєю роботою завдяки фільму "Шулери", який отримав успіх серед поціновувачів покеру.

Професійні гравці Едді, Еллен і Кларк намагаються вивести на чисту воду одного шулера, але при цьому кожен із них має свій особистий мотив. Паралельно з ними на "Матадора" полює ще й поліцай Лі Нікель.

Герої серіалу "Тильт" / Фото deseret.com

У серіалі багато розмов про саму гру, тильт і банкрол-менеджмент. В окремих епізодах з'являються зіркові покеристи Філ Хельмут, Ерік Сайдел, Норман Чад та інші. Серіал сподобається як гравцям, так і всім любителям кіно, хто прагне дізнатися щось нове.

"Game Theory" (2012)

Серіал "Game Theory" має невеликий бюджет, але відгуки глядачів про нього лише позитивні. Після подій Чорної п'ятниці головний герой Омар Баузі залишається ні з чим.

Батько знайшов йому роботу, але Омар не готовий працювати щодня з ранку до вечора. Головний герой наважується перезавантажити кар'єру з нуля і починає грати офлайн.

"Inside the Mind of a Pro" (2020)

У серіалі "Inside the Mind of a Pro" розповідається про відомих покеристів, які аналізують свої роздачі з різних турнірів. Ця стрічка – це навчальний контент, який можуть взяти собі на озброєння всі гравці.

Спершу епізоди "Inside the Mind of a Pro" з'являлися лише у Франції та Іспанії, а в лютому 2020 року серіал переклали англійською та виклали в ютуб. Ця стрічка – унікальний формат блогів. Головні герої серіалу – професійні гравці, а в центрі сюжету їхній виступ на великих покерних серіях таких як WSOP чи PCA.