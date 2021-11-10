Як перетворити 108 доларів на 177 тисяч: покерний майстер-клас у прямому етері

Фінальний стіл популярної онлайн-події Super Millions дарує яскраві емоції не лише його учасникам, а й глядачам, які завжди спостерігають за перебігом подій у прямому етері. Цього разу незабутнє видовище для всіх влаштував гравець із ніком "leeel".

Флагманський турнір із бай-іном 10 300 доларів користується величезною популярністю серед хайролерів. Гравці зі скромнішим банкролом намагаються відібратися у нього за допомогою сателітів, які стартують зі 108 доларів.

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Олександр Шепель один із небагатьох щасливчиків, кому вдалося подолати найдешевший сателіт з одного входу і в подальшому відібратися на Super Millions. Представник фонду експерта PokerMatch Гліба Тремзіна є регуляром МТТ середніх лімітів, але в компанії хайролерів почував себе дуже впевнено.

Загадковий для багатьох регулярних гравців Super Millions "leeel" пробився за фінальний стіл із найкоротшим стеком на рівні 10 ББ. Навряд чи опоненти серйозно розглядали його гру, але саме шортстек згодом став найпомітнішою фігурою за столом.

Уже в першій роздачі "leeel" подвоївся з десятками проти KJo австрійця Томаса Мюлекера. Вдруге максимально збільшити стек також вдалося за допомогою кишенькової пари десяток. Канадець Марк Радожи зібрав на рівері натсовий флеш, але у Шепеля виявився фул-хаус. Лише впродовж години "leeel" із шортстеку перетворився на чіплідера з дуже неординарною грою.

Декілька пейджампів привели в топ 3 Томаса Мюлекера, Олександра Шепеля та Крістіана Еппссона. У результаті "leeel" вилетів першим, програвши монетку з АК проти JJ Еппссона. Третє місце в турнірі Super Millions принесло йому 177 594 доларів, що примножило стартові 108 баксів у 1 644 рази. А переможцем флагманської події став Крістіан Еппссон, якому дісталося понад 300 000 доларів.

Трансляція фінального столу Super Millions з відкритими картами: дивіться відео