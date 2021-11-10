Как 108 долларов превратить в 177 тысяч: покерный мастер-класс в прямом эфире

Финальный стол популярного онлайн-события Super Millions дарит множество эмоций не только его участникам, но и зрителям, которые всегда наблюдают за сражениями в прямом эфире. На этот раз незабываемый экшн сотворил игрок с ником "leeel".

Флагманский турнир с бай-ином 10 300 долларов пользуется огромной популярностью среди хайроллеров. Игроки с банкроллом поскромнее пытаются отобраться в него с помощью сателлитов, которые стартуют на уровне 108 долларов.

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Александр Шепель один из немногих счастливчиков, кому удалось преодолеть сателлит с одного "патрона" и запрыгнуть в главное событие Super Millions. Представитель фонда эксперта PokerMatch Глеба Тремзина является регуляром МТТ средних лимитов, но в компании хайроллеров чувствовал себя более чем уверенно.

Загадочный для многих постояльцев Super Millions "leeel" пробился за финальный стол с самым коротким стеком на уровне 10 ББ. Вряд ли оппоненты серьезно рассматривали его игру, но именно шортстек в последствии стал самой заметной фигурой за столом.

Уже в первой раздаче "leeel" удвоился с десятками против KJo австрийца Томаса Мюлекера. Во второй раз удвоение также принесли десятки. Канадец Марк Радожи собрал на ривере натсовый флеш, но у Шепеля оказался фулл-хаус. Всего в течение часа "leeel" из шортстека превратился в чиплидера с очень неординарной игрой.

Несколько пейджампов привели в топ-3 Томаса Мюлекера, Александра Шепеля и Кристиана Эппссона. В итоге "leeel" вылетел первым, проиграв монетку с АК против JJ Еппссона. 3 место в турнире Super Millions принесло ему 177 594 долларов, умножив свои вложения в 1 644 раза. А победителем флагманского события стал Кристиан Эппссон. Ему достались почти 300 000 долларов.

Трансляция финального стола Super Millions с открытыми картами: смотрите видео