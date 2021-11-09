Лукас Робинсон – представитель династии покеристов. Его дедушка, отец и дядя – все играли в покер. В детстве Лукас мечтал, что когда-то сыграет вместе с ними за одним столом. В 2021 году эта мечта осуществилась.

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Обычный парень из Ливерпуля Лукас Робинсон прославился тем, что в 2018 году стримил 1 000 часов на протяжении 125 дней без выходных. Для этого он бросил работу и решил посвятить все свое время делу, которое действительно нравится. Пережив тяжелейший марафон, Лукас обрел популярность, значительно улучшил навыки и солидно пополнил свой банкролл.

Теперь Лукас вместе с отцом Питером приехал сыграть главный турнир Мировой серии покера в Лас-Вегасе. Оба в статусе дебютантов события показали отличные результаты, преодолев серьезную конкуренцию первых дней, где сражаются тысячи игроков со всего мира.

У Лукаса почти 2,5 стартовых стека (240 ББ), у Питера немного меньше (183 ББ). В интервью сын рассказал, что больше других замотивирован обойти отца в турнире. Как раз в эти дни семейный тандем Робинсонов сражается, кто сможет пройти дальше – Лукас или Питер.

Интервью Лукаса и Питера: смотрите видео