Лукас Робінсон – представник династії покеристів. Його дідусь, батько та дядько – усі грали в покер. У дитинстві Лукас мріяв, що колись зіграє разом із ними за одним столом. У Лас-Вегасі ця мрія здійснилася.

Цікаво Розчарування та сенсації Main Event WSOP: хто лідирує у Головній події Світової серії

Звичайний хлопець із Ліверпуля Лукас Робінсон прославився тим, що у 2018 році стрімив 1 000 годин упродовж 125 днів без вихідних. Він кинув роботу і вирішив присвятити весь свій час справі, яка дійсно подобається. Провівши найважчий марафон у житті, Лукас набув популярності, значно покращив навички та поповнив свій банкрол.

Тепер Лукас разом із батьком Пітером приїхав на Головну Подію Світової серії покеру. Обидва у статусі дебютантів показали відмінний результат, подолавши серйозну конкуренцію перших днів, де змагаються тисячі гравців з усього світу.

У Лукаса майже 2,5 стартових стека (240 ББ), у Пітера трохи менше (183 ББ). В інтерв'ю син розповів, що має велику мотивацію обійти в турнірі батька. Саме в ці дні сімейний тандем Робінсонів змагається, хто проб'ється далі – Лукас чи Пітер.

Інтерв'ю Лукаса і Пітера: дивіться відео