В 2016 році Федір Хольц увірвався в покерну тусовку з неймовірними результатами – понад 16 мільйонів доларів призових за сезон, як наслідок, 10 місце у списку найбільш успішних турнірних гравців і історії.

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У покері важливі деталі, наголошує Хольц, це і зовнішній вигляд і поведінка вашого суперника. Якщо перед вами поважний чоловік у непримхливому одязі, не чекайте від нього шалених блефів і авантюрних рішень. Велика ставка від такого опонента, зазвичай, сигналізує про наявність сильної руки.



Федір Хольц / фото Poker Central

Ще одним телзом може служити поводження гравця із фішками. Якщо стек акуратно вмостився на боксі, як правило, його власник є тайтовим покеристом. І навпаки, від неохайних гравців чекайте більш лузових рішень. Також не завадить звертати увагу на сайзинг – розмір ставки. Трохи вищий за стандартний – ймовірно бет на велью. Слабша рука – ставка нижче стандартної.



Федір Хольц / фото PokerNews

Вивчайте мову тіла, продовжує Федір Хольц. Видати силу руки суперника допоможе його пульс після прийняття рішення. Пришвидшене серцебиття, хвилювання і затамований подих, зазвичай, сигналізують про блеф. Якщо ж опонент з кожною секундою поводиться усе спокійніше, чекай неприємностей. Ну і ще одне цікаве спостереження від Федора Хольца. Якщо покерист під час роздачі п’є воду, вочевидь, готовий на шоудауні показати натс.