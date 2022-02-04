Федору Хольцу, правду кажучи, вистачило лише одного сезону, аби застрибнути на покерний Олімп. Давайте згадаємо 2016 рік, коли 22-річний німець заробив цілу купу грошей і статус мегазірки світового покеру.

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Понабивавши гуль в 2015 році, коли Хольц втратив 30% свого банкролу, німець швидко реабілітувався на старті нового сезону. Федір ризикнув 200 000 доларів в турнірі супехайролерів на Філіппінах і виграв перший приз – понад 3 мільйони. Впродовж наступних 5 місяців покерист додав до банкролу ще чотири 6-значні виплати, після чого оформив свій черговий персонал бест.



Федір Хольц / фото PokerNews

В кінці травня Федор Хольц, хоч і фінішував другим в івенті за 300 000 баксів, поклав до кишені 3,5 мільйони. Планка персонального рекорду німця, щоправда, незабаром здійнялась ще вище. Із величезним багажем упевненості Федір вирушив на Світову серію покеру, де виграв свій перший золотий браслет. Перемога у High Roller for One-Drop за 111 111 доларів принесла чемпіонові майже 5 мільйонів доларів призових.



Федір Хольц / фото WSOP

В цей період, окрім ігрової майстерності, Федір Хольц здобув коштовний бекерський досвід. Німець впродовж року вдало інвестував у суперників і отримав суттєвий профіт. Скажімо, у тому таки High Roller for One-Drop Хольц купив солідну частку у Корая Алдеміра, який фінішував на третьому місці. Покинувши Лас-Вегас, покерист вирушив підкорювати матінку Європу і знову запалив. Хольц не мав рівних в турнірі EPT в Барселоні за 50 000 євро. Тріумф приніс Федору ще майже 1,5 мільйони доларів.



Федір Хольц / фото EPT

Загалом, за 2016 рік німецький вундеркінд оформив чотири 7-значних призових і дев’ять 6-значних. Підсумкові призові Хольца за сезон склали майже 16,1 мільйона, а це практично половина кар’єрного доробку покериста в офлайн-МТТ. Однак, успішність у покері, як відомо, вимірюється профітом – різницею між інвестиціями і виплатами. У Федора Хольца впродовж того року у цьому плані також усе було гаразд. Німець підрахував, що поклав до кишені більше 10 мільйонів доларів чистими, що є направду феноменальним результатом.