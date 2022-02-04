Федору Хольцу, честно говоря, хватило всего одного сезона, чтобы запрыгнуть на покерный Олимп. Давайте вспомним 2016 год, когда 22-летний немец заработал целую кучу денег и статус мегазвезды мирового покера.

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Понабив шишек в 2015 году, когда Хольц потерял 30% своего банкролла, немец быстро реабилитировался на старте нового сезона. Федор рискнул 200 000 долларов в турнире супехайроллеров на Филиппинах и выиграл первый приз – более 3 миллионов. В течение следующих 5 месяцев покерист добавил к банкроллу еще четыре 6-значные выплаты, после чего оформил свой очередной персонал бест.



Федор Хольц / фото PokerNews

В конце мая Федор Хольц, хоть и финишировал вторым в ивенте за 300 000 долларов, положил в карман 3,5 миллиона. Планка персонального рекорда немца, правда, вскоре поднялась еще выше. С огромным багажом уверенности Федор отправился на Мировую покерную серию, где выиграл свой первый золотой браслет. Победа в High Roller for One-Drop за 111 111 долларов принесла чемпиону почти 5 миллионов долларов призовых.



Федор Хольц / фото WSOP

В этот период, кроме игрового мастерства, Федор Хольц приобрел ценный бекинговый опыт. Немец в течение года успешно инвестировал в соперников и получил значительный профит. Скажем, в том же High Roller for One-Drop Хольц купил солидную долю у Корая Алдемира, который финишировал на третьем месте. Покинув Лас-Вегас, покерист отправился покорять матушку Европу и снова зажег. Хольц не имел равных в турнире EPT в Барселоне за 50 000 евро. Триумф принес Федору еще около 1,5 миллиона долларов.



Федор Хольц/ фото EPT

В целом, за 2016 год немецкий вундеркинд оформил четыре 7-значных призовых и девять 6-значных. Итоговые призовые Хольца за сезон составили почти 16,1 миллиона, а это практически половина карьерного наследия покериста в офлайн-МТТ. Однако успеваемость в покере, как известно, измеряется профитом – разницей между инвестициями и выплатами. У Федора Хольца в течение того года в этом отношении тоже все было хорошо. Немец подсчитал, что положил в карман более 10 миллионов долларов чистыми, что действительно является феноменальным результатом.