Організатори вже анонсували увесь розклад змагань та призовий фонд європейського етапу Світової серії. Отож, WSOPE-2024 стартує 18 вересня та триватиме до 9 жовтня.

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За 22 днів відбудеться 15 браслетних подій із загальним гарантованим призовим фондом у 15 мільйонів євро. Звісно, головною родзинкою стане Main Event з бай-іном 10 350 євро і гарантією 5 мільйонів. У 2023 році Головна подія зібрала рекордні 817 входів, що дозволило сформувати призовий фонд у понад 7,7 мільйона. Чемпіонський титул тоді здобув колишній професійний баскетболіст Макс Нойгебауер, заробивши 1 500 000 євро, а посісти сьому сходинку вдалося українцеві Руслану Волкову (193 000 євро призових).

Загалом, відколи у 2017 році WSOPE почав незмінно проводитися у Розвадові, українські покеристи регулярно демонструють високі результати. Саме в Чехії свої два чемпіонські браслети здобув Андрій Любовецький (2021, 2022). По одному разу вигравали турніри Світової серії в Розвадові Олександр Щербак (2017), Михайло Гутий (2018), Ренат Богданов (2019) та Роман Веренко (2022).



Розклад WSOPE-2024 / Cardmates

Скандал у збірній України

Гравець збірної України з покеру Андрій BabyShark Козленко став фігурантом гучного скандалу, взявши участь у російському подкасті "Жизнь как покер". Через це Козленко може втратити місце в національній команді.