На WSOP жорсткими методами боротимуться із загрозою поширення COVID

Восени цього року Світова серія покеру повернеться до Лас-Вегаса після понад дворічної паузи викликаної пандемією COVID-19.

Організатори сподівалися, що до старту змагань ситуація із поширенням вірусу суттєво покращиться завдяки вакцинації, проте поява нового штаму Дельта сплутала усі карти. Відміняти WSOP поки ніхто не збирається, натомість, боси серії вирішили ввести безпрецедентні правила безпеки.

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Усім гравцям доведеться регулярно здавати тести на коронавірус. Ті, хто відмовлятимуться від процедури не будуть допущеними до столів. Те саме стосується і тих, хто здасть позитивний тест. Їх проситимуть негайно покинути ігрові зали і при цьому не повертатимуть витрачений бай-ін у турнір. Водночас, якщо вірус виявлять у когось, хто вже встиг потрапити до призової зони, то його вважатимуть таким, що вилетів з турніру і свої гроші за відповідне місце він отримає.

Та і це не все. Організатори залишають за собою право вилучати з турнірів навіть здорових гравців, якщо вони провели більше 15 хвилин поряд із кимось, у кого підтвердили COVID.

Чимало покеристів уже відреагували на ці нововведення у соцмережах. І хоча думки різняться, все ж більшість гравців сприймають це як необхідність. Так, до прикладу, Ванесса Кейд запропонувала узагалі допускати до участі у WSOP лише вакцинованих гравців.

У той же час, в покерній спільноті лунають думки про те, що WSOP 2021 ще цілком можуть відмінити. Організатори Світової серії, щоправда, запевняють, що такий варіант поки не розглядають.