На WSOP жесткими методами будут бороться с угрозой распространения COVID

Осенью этого года Мировая серия покера вернется в Лас-Вегас после более чем двухлетней паузы, вызванной пандемией COVID-19.

Организаторы надеялись, что до старта соревнований ситуация с распространением вируса существенно улучшится благодаря вакцинации, однако появление нового штамма Дельта спутало все карты. Отменять WSOP пока никто не собирается, зато боссы серии решили ввести беспрецедентные правила безопасности.

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Всем игрокам придется регулярно сдавать тесты на коронавирус. Те, кто будут отказываться от процедуры не будут допущены к столам. То же касается и тех, кто сдаст положительный тест. Их будут просить немедленно покинуть игровые залы и при этом не возвращать потраченный бай-ин в турнир. В то же время, если вирус обнаружат у кого-то, кто уже успел попасть в призовую зону, то его сочтут вылетевшим из турнира и свои деньги за соответствующее место он получит.

Да и это не все. Организаторы оставляют за собой право изымать из турниров даже здоровых игроков, если они провели более 15 минут рядом с кем-то, у кого подтвердили COVID.

Многие покеристы уже отреагировали на эти нововведения в соцсетях. И хотя мнения разнятся, все же большинство игроков воспринимают это как необходимость. Так, к примеру, Ванесса Кейд предложила вообще допускать к участию в WSOP только вакцинированных игроков.

В то же время, в покерном сообществе звучат мысли о том, что WSOP 2021 еще вполне могут отменить. Организаторы Мировой серии, правда, уверяют, что такой вариант пока не рассматривается.