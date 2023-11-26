23-річна Nemo (справжнє ім'я – Ціюй Чжоу), яка до того ж є гросмейстером із шахів, раніше провела власний розіграш, де переможець мав отримати пакет WPT вартістю 12 000 доларів. На великий подив і гнів учасників, головний приз здобув ніхто інший, як... бойфренд стримерки Алекс "Tallo" Епштейн.

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Nemo різко розкритикували, а дехто написав у коментарях, що Алекс, як власник браслета WSOP, міг би придбати квиток і за власний кошт. Стримерка тим часом замість того, щоб перепросити та перезапустити розіграш, лише агресивно відповідала на коментарі, а найактивніших хейтерів відправляла у бан.

Я вирішила віддати пакет людині, яка, на мою думку, найбільше на це заслуговує. Він допомагав мені на кожному кроці моєї кар'єри. Якщо це когось засмучує, самі проведіть розіграш за власні гроші у свій вільний час, – гнівалась Nemo.

Попри те, що суперечка відбулась понад рік тому, про "розіграш" не забули, і цього разу негативним коментарями закидали анонс WSOP Paradise з повідомленням про її участь. Нині відповіді у дописі приховали, але не видалили його – тож, ймовірно, Nemo таки відвідає фестиваль.

WSOP Paradise відбудеться з 3 по 14 грудня на території готелю Atlantics Paradise Island на Багамських островах. У межах серії заплановані 15 браслетних турнірів із загальним гарантованим призовим фондом 50 000 000 доларів. Про своє бажання зіграти у "райських" турнірах вже офіційно заявили аргентинський футболіст Серхіо Агуеро, багаторазовий чемпіон НБА Тоні Паркер, чемпіонка з шахів Александра Ботез, а також культові покеристи Даніель Негреану та Бертран Гроспельє.

