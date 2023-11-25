Професійний покерист, як і представник будь-якого виду спорту, повинен бути готовим до гри не лише ментально і фізично. Гравець, говоримо насамперед про офлайн-покер, сідає за стіл у всеозброєнні.

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Амуніція покеристів

Темні окуляри і худі з капюшоном – це зовсім не данина покерній моді, а цілком практичні атрибути, які дозволять замаскувати обличчя і приховати зайві емоції. Адже живий покер – це, зокрема, про вміння читати суперників по їх міміці та вияву емоцій. Тому не цурайтесь максимально прикрити власну голову, аби не надати опоненту зайвої інформації. Ну і довершити цей образ не завадить парою навушників, щоб розбавити тривалу офлайн-сесію улюбленою музикою, подкастом, чи фоновим переглядом серіалу.



Подарунки для покеристів / Фото PokerNews

Набір для практичних занять

Не знаєте чим зайняти себе разом із друзями під час домашніх посиденьок? Покерний набір – не лише прекрасна настільна гра, але й інструмент для практичних занять. Вміст компактної валізки дозволить організувати повноцінний покерний турнір на власній кухні, чи опанувати ази гри і абсолютно безкоштовно набити руку.



Подарунки для покеристів / Фото PokerNews

Важко у навчанні…

Чимало покерних професіоналів вважають спеціалізовану літературу про гру своєрідним архаїзмом. Мовляв, зараз є безліч сучасних способів поповнити багаж покерних знань і слідувати новим трендам. Але погодьтесь, зазвичай вирішує не форма, а зміст. Ось, скажімо, книга Майкла Асеведо "Сучасна покерна теорія" уже встигла дуже добре зарекомендувати себе серед початківців та професіоналів.



Книга "Сучасна покерна теорія" / Фото Club Poker

Якщо ж читання вас утомлює і ви хочете отримати додаткові знання від професіонала, не завадить позайматись із покерним тренером. Заняття зазвичай відбуваються онлайн, а фахівців на ринку не бракує на будь-який гаманець. Ось вам і ще одна порада, якщо шукаєте тематичний подарунок для шанувальника інтелектуальної гри.