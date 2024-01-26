Покер посеред моря: WPT проведе унікальний турнір на круїзному лайнері

Спортивний покер дає можливість гравцям не лише поборотися за чималі призові, але й просто приємно провести час. Поєднати обидві ці складові вирішили організатори Світового покерного туру (WPT).

Навесні 2024 року один з етапів WPT відбудеться на круїзному лайнері під час, власне, морської подорожі. Змагання проходитимуть з 31 березня до 6 квітня. Головна подія етапу матиме призовий фонд в 1 мільйон доларів, а заплатити за вхідний квиток доведеться 5 тисяч доларів (і це ще без урахування вартості самого круїзу).

До теми Українець Держипільський виграв 9 мільйонів, але залишився без престижного титулу

Турнір відбуватиметься на борту лайнера Scarlet Lady, з місткістю 1400 кают. Серед звичних розваг для подібних круїзів, як то кінотеатри, ресторани, спортивні клуби, цей корабель має і спеціально облаштовану покерну кімнату з професійним обладнанням. Окрім етапу WPT, там відбуватимуться і кеш-ігри. До того ж кімнату можна орендувати і для приватної гри з друзями.



Покерна кімната на круїзному лайнері / Pokernews

Як перетворити 100 доларів на 100 тисяч за 10 місяців

Унікальне досягнення підкорилося YouTube-блогеру з ніком BluffaloSam. Покерист зумів виграти сто тисяч доларів, розпочавши свій шлях з капіталом у всього 100 доларів. BluffaloSam планував впоратися за три роки, але успішно завершив челендж усього за 10 місяців.