Покер посреди моря: WPT проведет уникальный турнир на круизном лайнере

Спортивный покер дает возможность игрокам не только побороться за немалые призовые, но и просто приятно провести время. Совместить обе эти составляющие решили организаторы Мирового покерного тура (WPT).

Весной 2024 года один из этапов WPT состоится на круизном лайнере вовремя, собственно, морского путешествия. Соревнования будут проходить с 31 марта по 6 апреля. Главное событие этапа будет иметь призовой фонд в 1 миллион долларов, а заплатить за входной билет придется 5 тысяч долларов (и это еще без учета стоимости самого круиза).

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Турнир будет проходить на борту лайнера Scarlet Lady, с вместимостью 1400 кают. Среди привычных развлечений для подобных круизов, как кинотеатры, рестораны, спортивные клубы, этот корабль имеет и специально обустроенную покерную комнату с профессиональным оборудованием. Кроме этапа WPT, там будут проходить и кэш-игры. К тому же комнату можно арендовать и для частной игры с друзьями.



Покерная комната на круизном лайнере / Pokernews

Как превратить 100 долларов в 100 тысяч за 10 месяцев

Уникальное достижение покорилось YouTube-блогеру с ником BluffaloSam. Покерист сумел выиграть сто тысяч долларов, начав свой путь с капиталом всего в 100 долларов. BluffaloSam планировал справиться за три года, но успешно завершил челлендж всего за 10 месяцев.