Киянин Андрій Любовецький тримає впевнений курс на здобуття золотого браслету WSOP. Після виграних 40 000 доларів у хайролерському турнірі з Омахи, українець дуже впевнено виступав в івенті №39 Pot-Limit Omaha 6-handed з бай-іном 3 000 доларів.

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На кінець третього ігрового дня Любовецький посідав 4 місце зі стеком 127 ББ. У грі залишалося всього 16 учасників, яким належало розіграти між собою чемпіонський титул та головний приз – 371 358 доларів.

Українець розраховував повторити свій успіх у Розвадові, де він виграв чемпіонський браслет WSOP Europe. Та, на жаль, Андрій Любовецький вилетів незадовго до фінального столу, оформивши найкращий результат серед українських гравців на WSOP цього року. Грошовий приз за 9 місце склав 30 729 доларів.

Таким чином Андрій Любовецький оформив другий ITM на Світовій серії покеру та вже виграв понад 70 000 доларів у Лас-Вегасі. Попереду ще багато турнірів серії, де українець також зможе проявити себе. WSOP триватиме до 18 липня включно.