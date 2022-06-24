Список Зали слави покеру щорічно поповнюється новими іменами. Це нагорода, яку отримують гравці чи відомі люди з індустрії. Переможцю вручать пам'ятний трофей, а його фото назавжди залишиться на дошці пошани.

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Голосування за включення до Залу покерної слави відбувається у 2 етапи. Спочатку всі бажаючі заповнюють анкету на сайті WSOP, де вказують, хто та чому має бути номінований. Потім 32 чинних представників Залу слави покеру колективно голосують за одного з 11 фіналістів.

Уболівальники своїх фаворитів визначили. У списку єдина жінка-покеристка – Кеті Ліберт. Особливо активно її підтримують у твіттері. Кеті – друга в жіночому рейтингу All Time Money List, вона має браслет WSOP, а також перша жінка в історії, якій вдалося виграти 1 000 000 доларів. Було це ще у 2002 році.

Кеті Ліберт / Фото PokerNews

Серед інших номінантів-покеристів – Лейн Флек, що помер торік, досвідчені Бертран Гроспельє та Майк Матусов, а також Майкл Мізрахі, Джош Ар'є та Брайан Раст. Шанс перемогти буде матимуть одразу 4 людини, які не є гравцями. Це турнірний директор WPT Метт Севедж, засновник відомого онлай-руму Ісай Шейнберг та культовий дует коментаторів WSOP Лон Макеран і Норман Чед.

Минулого року своє ім'я до Залу покерної слави вписав Елі Елезра. А перед ним це зробили Хак Сід та Кріс Манімейкер. Хто отримає визнання цього разу, буде відомо 10 липня.