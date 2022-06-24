Список Зала славы покера ежегодно пополняется новыми именами. Это награда, которую получают игроки или известные люди из индустрии. Победителю вручают памятный трофей, а его фото вносится на доску почёта.

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Голосование за включение в Зал покерной славы проходит в 2 этапа. Сначала все желающие заполняют анкету на сайте WSOP, где указывают кто и почему должен быть номинирован. Затем 32 действующих представителя Зала славы покера коллективно голосуют за одного из 11 финалистов.

Болельщики уже определили своих фаворитов. Единственная женщина-покеристка в списке – Кэти Либерт. Ее очень активно поддерживают в твиттере. Кэти – вторая в женском рейтинге All Time Money List, также у нее есть браслет WSOP. А еще она первая женщина в истории, которой удалось выиграть 1 000 000 долларов. Это было еще в 2002 году.

Кэти Либерт / Фото PokerNews

Среди других номинантов-покеристов – умерший в прошлом году Лейн Флэк, опытнейшие Бертран Гроспелье и Майк Матусов, а также Майкл Мизрахи, Джош Арье и Брайан Раст. Шанс победить будет у сразу 4 человек, которые игроками не являются. Это турнирный директор WPT Мэтт Сэвэдж, создатель крупного онлай-рума Исай Шейнберг и культовый дуэт комментаторов WSOP Лон Макеран и Норман Чед.

В прошлом году вписал свое имя Зала покерной славы Эли Элезра, а перед ним – Хак Сид и Крис Манимейкер. Кто получит признание в этот раз, станет известно 10 июля.