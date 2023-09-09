Жінкам нелегко витримати конкуренцію у покері, де зазвичай домінують чоловіки. Попри це, багато з них зуміли стати частиною покерної індустрії, здобути славу та багатомільйонні виграші.

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Обирати найкращих у будь-якій сфері – це завжди дуже важка та відносна справа. Однак у покері головною складовою успіху є сумарний показник виграних призових. У нашому рейтингу трійка найкращих покеристок за результатом у живих турнірах.

1. Ванесса Селбст – 11 906 000 доларів призових

Лідерка рейтингу Ванесса Селбст / Фото PokerNews

Ванесса Селбст – талановита покеристка, яка очолює рейтинг найуспішніших гравчинь у покері. Розпочавши свою кар'єру в епоху покерного буму, за 10 років вона досягла неймовірних результатів. В її активі 3 виграні браслети WSOP і майже 12 000 000 доларів призових у живих турнірах.

Ванесса Селбст працювала в інвестиційному хедж-фонді "Bridgewater Associates", а також має ступінь доктора з права. У 2016 році вона оголосила про завершення покерної кар'єри, але зрідка все одно з'являється у різних подіях та бере участь у покерних проєктах.

2. Кеті Ліберт – 6 893 000 доларів призових

Кеті Лберт / Фото worldpokertour.com

Друге місце у рейтингу All Time Money List серед жінок посідає Кеті Ліберт. Вона не планувала бути покер-про, тому після навчання пішла працювати бізнес-аналітиком за своїм фахом. На початку 90-х Кеті почала відвідувати покерні клуби, де грала в кеш. Пізніше спробувала свої сили у живих турнірах.

У 1997 році на Світовій серії покеру американка зупинилася у кроці від браслета WSOP. Тоді вона виграла 123 000 доларів. Після такого успіху Кеті Ліберт остаточно вирішила покинути роботу біржового аналітика та переїхала до Лас-Вегасу. Найбільший приз у розмірі 1 000 000 доларів вона виграла у турнірі, що відбувався на круїзному лайнері у 2002 році. Так, Кеті Ліберт стала першою жінкою, яка змогла в одному турнірі отримати семизначну суму призових.

3. Крістен Фоксен – 6 697 000 доларів призових

Крістен і Алекс Фоксени / Фото PokerNews

Крістен почала грати у покер під час навчання в університеті, де вона вивчала психологію. Дівчина була вражена грою своїх одногрупників і вирішила спробувати сама. Свою кар'єру канадка розпочала в онлайні, а вже пізніше грала живі турніри. Перший успіх до неї прийшов у 2013 році, коли вона стала чемпіонкою WSOP Ladies Championship.

Через 3 роки Крістен Бікнелл виграла свій другий браслет WSOP. На даний час у неї 8 титулів престижних серій EPT, WPT, WSOP та APPT, а сума призових в офлайні наближається до позначки у 7 000 000 доларів. І, мабуть, логічно, що свого майбутнього чоловіка Крістен зустріла саме за покерним столом. Її обранцем став успішний хайролер Алекс Фоксен.