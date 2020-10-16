Покеристи отримали гігантські виплати за програні роздачі.

Найбільший український рум продовжує радувати своїх шанувальників. За два останні дні гравці зірвали три бед-біт-джекпоти загальною сумою понад 750 000 гривень!

Читайте також: Влад Sidkaaaa Сідіхін: "Через п’ять років хочу виграти браслет WSOP"

Перший джекпот був розіграний вранці 15 жовтня серед любителів Омахи на лімітах 2,5/5 гривень. Гравець із ніком nikollos77 зібрав стріт-флеш від 2 до 6, але був розгромлений стріт-флешем від 5 до 9, який показав jagazzz25!

Завдяки епічному кулеру nikollos77 забрав головний трофей у розмірі 219 904 гривні, а його суперникові довелося задовольнятися другим місцем і "всього лише" 125 659 гривнями призових. А решта покеристів за цим столом поповнили рахунки на 15 707 гривень. Ось такі дива трапляються за столами з бед-біт-джекпотом на PokerMatch!

Увечері цього ж дня омашисти розіграли другий джекпот на ліміті 1/2 гривні. Головну виплату у розмірі 52 422 гривень отримав «невдаха» polsha19, а другий за розміром приз дістався переможцю роздачі antonkzn16, який заробив 29 955 гривень.

Третій зубодробильний кулер, а значить і виплата чергового джекпоту, трапилися сьогодні вранці за столом з Холдему з лімітом 0,25/0,5. Стріт-флеш baggy136 зустрівся з сильнішим стріт-флешем amethyst33, і спортсмени отримали 53 336 і 30 478 гривень відповідно.

А ви не бажаєте спробувати свої сили? Загальна сума джекпотів уже перевищила позначку 3 500 000 гривень! З умовами розіграшу бед-біту в Холдемі й Омасі можна ознайомитись на офіційних сторінках покер-руму.

Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і зривайте найбільші джекпоти!

Грайте в покер під ковдрою, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!