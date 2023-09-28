До того, як стати власником "Брайтона", Тоні Блум був відомий як професійний гравець у покер. Його навички згодилися в інших напрямках – беттингу та бізнесі. Блум заснував консалтингову компанію Starlizard, що використовує аналіз даних і математичні моделі для виявлення прибуткових можливостей для беттингу.

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Назва компанії невипадкова. У покері він виступав під ніком "Lizard". При цьому Тоні Блум й досі виступає у живих турнірах. Останню гучну перемогу він здобув восени минулого року, завоювавши титул серії Poker Masters. У турнірі з Омахи він виграв 360 000 доларів.

Тоні Блум / Фото pgt.com

За даними Hendonmob, загальна сума призових Блума у живих турнірах складає 3 890 000 доларів. Найяскравіші перемоги він здобув у хайролерських подіях Aussie Millions Poker Championship у 2009 та 2011 роках, сумарно заробивши тоді майже півтора мільйона доларів. При цьому фірма Starlizard щороку приносить йому тепер по 100 000 000 фунтів стерлінгів.

Покер – це цікава гра, де доводиться використовувати багато навичок, оцінювати ризики та читати суперників. Я сильно сумую за покером. Ця гра розкриває людей та показує характер, – розповідав Тоні Блум.

У 2009 році Блум зацікавився футбольним менеджментом, викупивши англійський клуб "Брайтон". Він витратив понад 360 000 000 фунтів стерлінгів, щоб вивести команду в АПЛ, дати їй можливість грати на сучасному стадіоні та створити одну з кращих тренувальних баз у країні. Тоні Блум неодноразово заявляв, що покер допомагав йому приймати правильні рішення в управлінні футбольним клубом.

Управління футбольним клубом – тонкий менеджмент, де ви ризикуєте не тільки вашими грошима, а й долею сотень людей, які працюють у команді. Навички, які я отримав, граючи у покер, впливають на те, чим я займаюсь зараз, – каже Тоні Блум.

Його футбольний клуб "Брайтон" впевнено закріпився в АПЛ і на даний час йде у трійці лідерів чемпіонату, який нещодавно стартував. З 2018 року Тоні Блум також володіє бельгійським клубом "Юніон". Команда з Брюсселя сенсаційно виборола путівку до Ліги чемпіонів у минулому сезоні, але не змогла потрапити до групового етапу.