Шорт Дек – це гра у покер укороченою колодою карт. Одним із найвідданіших фанатів цієї гри є український покерист Денис Чуфарін.

Цікаво Жінка, яка зваблює і "роздягає" чоловіків за покерним столом: хто така "PokerBunny"

Йому двічі пощастило вже у перший день серії по Шорт Деку. Спочатку "Santazzzua" досяг успіху в турнірі з бай-іном 888 доларів, де було зроблено 27 входів. У призи потрапляли лише троє гравців. Два місця на п'єдесталі забронювали собі українські гравці. Олексій Меженков за 3 місце отримав 5 539 доларів, а Денис Чуфарін став чемпіоном та заробив 9 850 доларів.

Потім "Santazzzua" пробився ще раз за фінальний стіл у турнірі з бай-іном 105 доларів. Тут уже було зроблено 73 входи, але це не зупинило Дениса і він поповнив свій банкрол на 2 192 долари.