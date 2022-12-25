Організатором змагань виступила Всеукраїнська федерація спортивного покеру за підтримки Міністерства молоді та спорту України, у партнерстві з провідною українською покерною платформою PokerMatch та Федерацією професійного спортивного покеру України.

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Спершу визначили володаря Відкритого Кубку України зі спортивного покеру. Турнір проводився у форматі прогресивного нокауту, чемпіон виконував норматив Майстра спорту зі спортивного покеру, а віцечемпіон – кандидата у Майстри спорту. Всього до змагань долучилося 275 спортсменів, які розділили призовий фонд 593 000 гривень.

У хедз-апі Максим Лобода переміг Олексія Марченка. Чемпіон отримав Кубок України, виконав норматив Майстра спорту, а також заробив 57 500 гривень без урахування нокаутів. Максим – онлайн-регуляр зі стажем. За 5 років професійної кар'єри він мав успіхи на серіях PokerMatch UA Millions та різноманітних онлайн-турнірах.

Максим Лобода / Фото телеграм-канал USPF

Більш масовими стали змагання чемпіонату України зі спортивного покеру. Починаючи з відбіркових раундів, у яких можна було стартувати безплатно, турнір зібрав 575 входів. Гарантію було перебито більш як удвічі – призовий фонд склав 1 049 190 гривень. На переможця та призерів чекали додаткові привілеї:

1-2 місця – норматив майстра спорту України зі спортивного покеру;

1-3 місця – долучаються до лав збірної України зі спортивного покеру;

3-5 місця – норматив кандидата у майстри спорту України зі спортивного покеру.

За підсумками 4 днів насиченої гри у КСП Full House Khreschatyk було сформовано фінальний стіл чемпіонату України зі спортивного покеру, куди пробилися такі гравці: Олег Павлов (Київ), Юрій Станіславчик (Одеса), Андрій Андрєєв (Київ), Олексій Натоптаний (Чернігів), Сергій Кропачов (Київ), Євген Смертенко (Київ), Андрій Андрєєв (Київ), Андранік Григор'ян (Київ).

Чемпіон України зі спортивного покеру Олег Павлов / Фото телеграм-канал USPF

Трійку фіналістів, яка приєднається до лав збірної України зі спортивного покеру, склали Андрій Андрєєв, Олексій Натоптаний та Олег Павлов. Звання чемпіона України виборов Олег Павлов. Киянин заробив 212 000 гривень.