Организатором соревнований выступила Всеукраинская федерация спортивного покера при поддержке Министерства молодёжи и спорта Украины, в партнерстве с ведущей украинской платформой покера PokerMatch и Федерацией профессионального спортивного покера Украины.

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Первым определился обладатель Открытого Кубка Украины по спортивному покеру. Турнир проводился в формате прогрессивного нокаута, чемпион выполнял звание Мастера спорта по спортивному покеру, а вице-чемпион – кандидата в Мастера спорта. Всего к соревнованиям присоединились 275 спортсменов, которые боролись за призовой фонд 593 000 гривен.

В хедз-апе Максим Лобода обыграл Алексея Марченко. Чемпион получил Кубок Украины, выполнил норматив Мастера спорта, а также заработал 57 500 гривен без учёта нокаутов. Максим – онлайн-регуляр со стажем. За 5 лет профессиональной карьеры имел успехи на сериях PokerMatch UA Millions и различных онлайн-турнирах.

Максим Лобода / Фото телеграм-канал USPF

Более массовыми стали соревнования чемпионата Украины по спортивному покеру. Начиная с отборочных раундов, в которых можно было стартовать бесплатно, турнир в общей сложности собрал 575 входов. Гарантия была перебита более чем в 2 раза и составила 1 049 190 гривен. Победителя и призёров ожидали дополнительные привилегии:

1-2 места – норматив мастера спорта Украины по спортивному покеру;

1-3 места – место в составе сборной Украины по спортивному покеру;

3-5 места – норматив кандидата в мастера спорта Украины по спортивному покеру.

По итогу четырёх дней насыщенной игры был сформирован финальный стол чемпионата Украины по спортивному покеру, куда пробились следующие игроки: Олег Павлов (Киев), Юрий Станиславчик (Одесса), Андрей Андреев (Киев), Алексей Натоптаный (Чернигов), Сергей Кропачев (Киев), Евгений Смертенко (Киев), Андрей Андреев (Киев) и Андраник Григорьян (Киев).

Чемпион Украины по спортивному покеру Олег Павлов / Фото телеграм-канал USPF

Тройку финалистов, которая присоединится к сборной Украины по спортивному покеру, составили Андрей Андреев, Алексей Натоптаный и Олег Павлов. Звание чемпиона Украины завоевал Олег Павлов. Киевлянин заработал 212 000 гривен.