Дике шахрайство на чверть мільйона: відомий репер міченими картами обчистив стрімера - відео

21 Savage вдався до покерного шахрайства у прямому ефірі. Зрештою, після того, як репера упіймали на гарячому, повернув постраждалому гроші.

Американському реперу 21 Savage тепер складно буде знайти компанію для гри у покер. Хлопець фактично зізнався у шахрайстві, вигравши гроші колодою із міченими картами.

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Свідками покерного чітерства стали глядачі стріму відомого ютубера Адіна Росса. Той запросив до себе в гості репера 21 Savage і запропонував наживо зіграти в покер на високих лімітах. Гість грав слабенько і незчувся, як летів уже 400 000 доларів. Утім, в одну мить усе кардинально змінилось.



21 Savage (зліва) і Адін Росс (справа) / Фото Скрін із трансляції ADINROSS

21 Savage почав стрімко відіграватись, як тільки учасники хедз-апу змінили колоду. Зрештою у підсумку уже Адін Росс програвав 250 000 доларів. На щастя для стрімера, у нього уважна аудиторія.

За порадою глядачів Росс ретельно перевірив колоду і виявив на сорочках кількох карт позначки. Репер на звинувачення відреагував беземоційно, не надто сперечався і миттєво погодився повернути Россу 250 000 свого виграшу.