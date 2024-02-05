Дикое мошенничество на четверть миллиона: известный рэпер мечеными картами обчистил стримера - видео

21 Savage прибегнул к покерному мошенничеству в прямом эфире. В конце концов, после того, как рэпера поймали с поличным, вернул пострадавшему деньги.

Американскому рэперу 21 Savage теперь сложно будет найти компанию для игры в покер. Парень фактически признался в мошенничестве, выиграв деньги колодой с мечеными картами.

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Свидетелями покерного читерства стали зрители стрима известного ютубера Адина Росса. Тот пригласил к себе в гости рэпера 21 Savage и предложил вживую сыграть в покер на высоких лимитах. Гость играл слабенько и не заметил, как летел уже 400 000 долларов. Впрочем, в один миг все кардинально изменилось.



21 Savage (слева) и Адин Росс (справа) / Фото Скрин с трансляции ADINROSS

21 Savage начал стремительно отыгрываться, как только участники хедз-апа сменили колоду. В конце концов в итоге уже Адин Росс проигрывал 250 000 долларов. К счастью для стримера, у него внимательная аудитория.

По совету зрителей Росс тщательно проверил колоду и обнаружил на рубашках нескольких карт отметки. Рэпер на обвинения отреагировал безэмоционально, не слишком спорил и мгновенно согласился вернуть Россу 250 000 своего выигрыша.