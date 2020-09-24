На PokerMatch стартує крута серія з загальною гарантією 13 мільйонів гривень!

Одягайте рукавички й приготуйтеся роздавати нокаути, адже в п'ятницю, 25 вересня, на PokerMatch стартує серія Boom-Boom PKO з загальною гарантією понад 13 000 000 гривень!

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На найближчі вихідні заплановано 10 титульних івентів з різних видів покеру, серед яких welcome-турнір з бай-іном 5 гривень, який точно сподобається початківцям. Його учасники змагатимуться за правилами Безлімітного Холдему та розіграють між собою 50 000 призових гривень!

Турнір розпочнеться о 18:00 за Києвом, тому не відкладайте реєстрацію в довгий ящик, адже всі гравці, які сплатили стартовий внесок до початку турніру, отримають стек на 10% більший за стандартний. І це правило поширюється на всі івенти серії!

Разом із Холдемом, любителі турнірних баталій можуть випробувати себе в OFC і 5-картковій Омасі, а також взяти участь у вигідних акціях!

Акція Boom-Boom Турніроманія пропонує поборотися за 200 000 гривень, набираючи очки за кожного вибитого гравця. За підсумками серії, 20 найкращих нокаутерів розділять призовий фонд, а переможець поповнить рахунок на 50 000 гривень!

Крім того, ви можете потрапити на Main Event із гарантією 1 500 000 гривень, не вносячи бай-ін, а просто продовжуючи грати в улюблені ігри на PokerMatch. Для цього вам потрібно в розділі "Акції" вибрати "Ticket to Main Event", натиснути кнопку "Брати участь" і відіграти рейк на суму від 50 000 гривень. У залік ідуть руки, зіграні з 25 вересня до 12 жовтня включно у будь-яких видах покеру на будь-яких лімітах.

Також серія Boom-Boom пропонує завоювати призи в регулярних турнірах із бай-інами від 22 гривень. Всі чемпіони отримають унікальні трофеї, а переможці Головних подій прикрасять себе іменними поясами!

Розклад турнірів та всі умови серії можна дізнатися на офіційній сторінці PokerMatch.

Тренуйте нокаутуючий удар, реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і ставайте чемпіоном зі спортивного покеру!

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